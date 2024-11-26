Şırnak Mevsimin İlk Karıyla Beyaza Büründü

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Şırnak beyaza büründü

ŞIRNAK - Şırnak şehir merkezi mevsimin ilk kar yağışının ardından beyaza büründü.

Türkiye'nin birçok kentini etkisi altına alan kar yağışı Şırnak'ta da başladı. Kent merkezi ve kırsal alanlarda etkili olan kar yağışı şehri beyaza bürüdü. Kar yağışı ile birlikte trafikte seyreden sürücüler kontrollü bir şekilde ilerlerken, vatandaşlarda mevsimin ilk karın keyfini yaşadı. Öte yandan yetkililer de, yola çıkacak sürücülerin kar lastiği ve zincirsiz bir şekilde yola çıkmamaları ve dikkatli olmaları konusunda uyardı.