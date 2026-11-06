Şırnak Siirt Kavşağı'nda 4 araç kazaya karıştı, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Şırnak Siirt Kavşağı'nda 4 araç kazaya karıştı, 3 kişi yaralandı

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Şırnak Siirt Kavşağı\'nda 4 araç kazaya karıştı, 3 kişi yaralandı
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Şırnak'ta Siirt Kavşağı'nda meydana gelen ve 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, Ali Gaffar Okan Caddesi'nde trafik uzun süre kontrollü sağlandı.

ŞIRNAK'ta 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Siirt Kavşağı'nda meydana geldi. 55 AFT 39 plakalı hafif ticari araç ile karşı yönden gelen 06 EPG 931 plakalı hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan 06 EPG 931 plakalı araç, 07 EE 387 plakalı otomobile çarptı. Otomobil ise yoldan çıkarak park halindeki 73 ABZ 246 plakalı araca çarptı. Kazada B.Ş., Z.Ş. ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine AFAD, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza nedeniyle Ali Gaffar Okan Caddesi'nde trafik uzun süre kontrollü sağlandı. Araçların yoldan kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA
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