Şırnak'ta 25 Bin Fidan Dağıtıldı

23.02.2026 14:30
Şırnak'ta 110 üreticiye yüzde 75 hibe ile 25 bin 200 sertifikalı fidan dağıtıldı.

ŞIRNAK'ta 110 üreticiye, yüzde 75 hibe destekli 25 bin 200 sertifikalı fidan dağıtıldı.

Şırnak'ta meyveciliğin geliştirilmesi amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında üreticilere bıttım, zeytin, Trabzon hurması ve limon fidanları teslim edildi. Şırnak Valiliği İl Özel İdaresi'nin yüzde 75 hibe, üreticilerin ise yüzde 25 katkı sunduğu proje çerçevesinde düzenlenen dağıtım programı, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde gerçekleştirildi. Programda konuşan Vali Birol Ekici, İl Özel İdaresi'nin 2018 yılından bu yana fidancılık çalışmalarına destek verdiğini belirterek, "Bugün 25 bin 200 fidanı çiftçilerimizle buluşturuyoruz. İl Özel İdaresi olarak fidancılığa desteğimizi sürdürüyoruz. Zeytin, bıttım ve cennet hurması bölgemizin iklimine uygun ürünler. Limon üretimini de özellikle Cizre'de denemeyi planlıyoruz. Üretimle büyüyen bir ülkeyiz. Tarımda Avrupa'nın öncü ülkeleri arasındayız. Çiftçimizin emeğiyle gurur duyuyoruz" dedi.

'İLİMİZDE MODERN ÜRETİM MODELİ YAYGINLAŞACAK'

Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Sezgin ise projenin toplam bütçesinin 3 milyon 170 bin TL olduğunu ifade ederek, "Şırnak genelinde meyveciliği geliştirmek ve modern bahçeciliğe geçişi sağlamak amacıyla 25 bin 200 sertifikalı fidanı üreticilerimize teslim ediyoruz. Kurulacak kapama bahçelerle birlikte ilimizde modern üretim modeli yaygınlaşacak. Ayrıca bakanlığımız tarafından 3 dekarlık meyve bahçelerine 3 bin 660 TL destekleme ödemesi yapılacak" diye konuştu.

Program, İl Müftüsü Arif Yeşiloğlu'nun duasının ardından fidanların üreticilere teslim edilmesiyle sona erdi.

Kaynak: DHA

