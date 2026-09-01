Şırnak\'ta 32 yıllık sağlık emekçisi Sadık Fırat için veda töreni düzenlendi

Şırnak İl Sağlık Müdürlüğünden emekli olan sağlık çalışanına plaket verildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kurumda 32 yıl görev yapan Sadık Fırat'ın emekliye ayrılması dolayısıyla veda töreni düzenlendi.

Törende, İl Sağlık Müdür Vekili Dr. Gökhan Binici, emeklerinden dolayı Fırat'a teşekkür ederek, emeklilik hayatını sağlıkla geçirmesini diledi.

Daha sonra Binici, Fırat'a plaket ve teşekkür belgesi takdim etti.