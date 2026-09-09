Şırnak'ta 500 yataklı hastane inşaatında asansör boşluğuna düşen işçi ağır yaralandı
Şırnak İkizce köyü mevkisinde yapımı süren 500 yataklı Bölge Hastanesi'nin üçüncü katında çalışan 59 yaşındaki Hüseyin A., asansör boşluğuna düşerek ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen ekiplerin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan işçinin hayati tehlikesi bulunuyor.
Şırnak'ta inşaat halindeki binanın asansör boşluğuna düşen işçi ağır yaralandı.
İkizce köyü mevkisinde yapımı süren 500 yataklı Bölge Hastanesi inşaatında çalışan Hüseyin A. (59), üçüncü kattan asansör boşluğuna düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Şırnak Devlet Hastanesine kaldırılan Hüseyin A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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