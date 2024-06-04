Şırnak'ta Yol Kontrolünde 6 Hint Şebeği Ele Geçirildi - Son Dakika
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Şırnak'ta Yol Kontrolünde 6 Hint Şebeği Ele Geçirildi

Şırnak'ın Silopi ilçesinde yapılan yol kontrollerinde bir araçta 6 Hint şebeği ele geçirildi. Maymunlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Sağlık kontrollerinin ardından maymunlar Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne gönderildi. Araç sürücüsüne ise '4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanununa muhalefet' suçundan 41 bin 418 lira idari para cezası uygulandı.

04.06.2024 12:36
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ŞIRNAK'ta, yol kontrollerinde, 6 Hint şebeği (Rhesus Maymunu) ele geçirilen aracın sürücüsüne 41 bin 418 lira idari para cezası uygulandı.

Silopi ilçesi Ortaköy Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan yol kontrollerinde, bir araçta 6 Hint şebeği ele geçirildi. El koyulan maymunlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Ekiplerin teslim aldığı maymunlar, sağlık kontrollerinin ardından Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne gönderildi. Araç sürücüsüne, '4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanununa muhalefet' suçundan 41 bin 418 lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: DHA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Silopi, Şırnak, Hayvan Hakları, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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