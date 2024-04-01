Şırnak\'ta arazide erkek cesedi bulundu

Erciyes Anadolu Holding CEO'su: Şirketlerin satış süreciyle ilgili dedikodulara inanmayın

Erciyes Anadolu Holding CEO'su Alpaslan Baki Ertekin, şirketlerin satış süreciyle ilgili bilgiler verdi. İhaleye çıkan 4 şirketten 3'ü için gelen tekliflerin şartnameye uygun olmadığını, 1'i için ise sürecin devam ettiğini söyleyen Ertekin, şirketlerin satış sürecinin TMSF eliyle yürütüldüğünü belirtti. Ayrıca, holding tarafından yapılan açıklamalar haricindeki söylentilerin dedikodu olarak görülmesi gerektiğini ifade etti.