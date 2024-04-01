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Şırnak'ta arazide erkek cesedi bulundu - Son Dakika
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Şırnak'ta arazide erkek cesedi bulundu

Şırnak\'ta arazide erkek cesedi bulundu

Şırnak'ın Merkez Çakırsöğüt mevkisinde arazide hareketsiz bir şekilde yatan bir kişi bulundu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede kişinin Süleyman Gözlek'e ait olduğu tespit edildi.

01.04.2024 21:43  Güncelleme: 21:44
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Şırnak'ta arazide erkek cesedi bulundu.

Merkez Çakırsöğüt mevkisinde arazide bir kişinin hareketsiz halde yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince hayatını kaybettiği belirlenen kişinin cesedi otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Cesedin Süleyman Gözlek'e (64) ait olduğu belirlendi.

Kaynak: AA

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