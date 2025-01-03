Şırnak'ta "Asayiş ve Güvenlik Toplantısı" düzenlendi

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Şırnak Valisi Birol Ekici, ülkenin geleceği gençleri uyuşturucudan uzak tutmanın herkesin ortak görevi olduğunu belirterek, "Bu görevi, seferberlik ruhuyla, birlik ve beraberlik içinde uyuşturucunun kökünü kazıyana kadar gerçekleştireceğiz." ifadelerine yer verdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Ekici başkanlığında Valilikte İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mevlüt Dirim, İl Emniyet Müdürü Serdar Büyüklelebici ile ilçe kaymakamlarının katılımıyla "Asayiş ve Güvenlik Toplantısı" düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada toplantıdaki konuşmasına yer verilen Vali Ekici, geçen yıl İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca, kentte gerçekleşen 8 bin 82 asayiş olayından yüzde 98'inin aydınlatıldığını, 8 bin 506 şüphelinin yakalandığını dile getirdi.

Kişilere karşı işlenen suçlarda 3 bin 193 olayın meydana geldiğini ifade eden Ekici, bu olayların yüzde 99'unun aydınlatıldığını, yakalanan 7 bin 75 kişiden 154'ünün tutuklandığını belirtti.

Mal varlığına karşı işlenen suçlarda 488 olay meydana geldiğini, bu olayların yüzde 90'ının aydınlatıldığını, yakalanan 870 kişiden 61'inin tutuklandığını bildiren Ekici, hakkında yakalama kararı bulunan 4 bin 795 şüpheliden 766'sının tutuklandığını kaydetti.

Göçmen kaçakçılığına yönelik toplam 123 olayın meydana geldiğini belirten Ekici, 313 düzensiz göçmen hakkında işlem yapıldığını, 59 organizatörün yakalandığını, il genelinde göçmen kaçakçılığı olaylarında geçen yıla göre yüzde 17 artış meydana geldiğini ifade etti.

Narkotik suçlara yönelik toplam 226 operasyonun gerçekleştirildiğine dikkati çeken Ekici, şöyle devam etti:

"Olayların yüzde 100'ü görevlilerimizce aydınlatılmıştır. Yakalanan 986 kişiden 87'si tutuklandı. Operasyonlarda, 121 kilo 791 gram uyuşturucu, 110 bong, 609 uyuşturucu hap ile 6 bin 833 kök kenevir ele geçirilmiştir. 112 Acil Çağrı Merkezimize 2024 yılında 573 bin 934 çağrı gelmiştir. Bu çağrıların yüzde 30'u vakaya dönüşen, yüzde 70'i ise vakaya dönüşmeyen çağrılardan oluşmaktadır."

Habur Sınır Kapısı'ndan geçen yıl toplam 1 milyon 763 bin 587 aracın giriş çıkış yaptığını anımsatan Ekici, giriş çıkış yapan yolcu sayısının da 3 milyon 411 bin olduğunu bildirdi.

Ekici, sözlerini şöyle tamamladı:

"Geleceğimiz olan gençlerimizi uyuşturucudan uzak tutmak, hepimizin ortak görevidir. Bu görevi, seferberlik ruhuyla, birlik ve beraberlik içinde uyuşturucunun kökünü kazıyana kadar gerçekleştireceğiz. İlimizde huzur ve güvenin tesis edilmesinde bizlerden desteğini esirgemeyen Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya'ya şahsım ve hemşehrilerimiz adına şükranlarımı sunuyorum. Canla başla mücadele eden emniyetimize ve jandarmamıza, bu işleri koordine eden mülki idari amirlerimize, bizlere desteğini esirgemeyen kıymetli vatandaşlarımıza ve bütün kamu personelimize teşekkür ediyorum."