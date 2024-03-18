Şırnak\'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 31 şüpheliye adli işlem

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? Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 31 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince son bir haftada düzenlenen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 31 şüpheli yakalandı.

Yapılan aramalarda, bir miktar sentetik uyuşturucu ve eroin, 4 gram esrar, gümrük kaçağı 1290 paket sigara, 230 puro ve 2 cep telefonu ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.