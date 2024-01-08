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Şırnak'ta Asayiş ve Kaçakçılık Operasyonlarında 49 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Şırnak'ta Asayiş ve Kaçakçılık Operasyonlarında 49 Şüpheli Gözaltına Alındı

Şırnak'ta gerçekleştirilen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 49 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda uyuşturucu, kaçak sigara, elektronik eşya ve alkollü içecekler ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlem uygulandı.

Şırnak\'ta Asayiş ve Kaçakçılık Operasyonlarında 49 Şüpheli Gözaltına Alındı
08.01.2024 - 14:15,
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??????? Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 49 şüpheli hakkında adli işlem uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince son bir haftada düzenlenen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 49 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, bir miktar sentetik uyuşturucu ve eroin ile 6,36 gram esrar, 1 gram kokain, gümrük kaçağı 5 bin 233 paket sigara, 217 elektronik sigara, 133 elektronik eşya (gözlük, elektrik süpürgesi, oyun konsolu), 129 cep telefonu ve 71 şişe alkol ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Şırnak'ta Asayiş ve Kaçakçılık Operasyonlarında 49 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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