Şırnak\'ta askeri araç devrildi: 2 asker şehit, 2 asker yaralı

Şırnak'ta askeri aracın devrilmesi sonucu, 2 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.
Askeri araç, Gabar Dağı Pire Tepe mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, 1 asker şehit oldu, 1'i ağır 3 asker yaralandı.
Yaralı askerler ambulansla Şırnak Şehit Aydoğan Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazada ağır yaralanan asker hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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