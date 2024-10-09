Şırnak'ta Ceviz Hasadı Başladı - Son Dakika
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Şırnak'ta Ceviz Hasadı Başladı

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Şırnak'ta sonbahar ile ceviz hasadı yoğun bir şekilde devam ediyor. Aileler birlikte çalışıyor.

09.10.2024 09:53
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Şırnak'ta ceviz hasadı başladı

ŞIRNAK - Şırnak'ta sonbahar mevsimiyle birlikte ceviz hasadı başladı.

Uludere ilçesine bağlı Uzungeçit beldesinde sonbahar aylarında havaların soğumasıyla beraber ceviz hasadı başladı. Dev ceviz ağaçlarına tırmanarak cevizleri dallarından koparanlar günlerdir hasadı sürdürüyor. Çocuklar aileleriyle beraber bahçelerindeki ağaçlardan cevizleri toplayarak evlerine götürüyor. Sonbahar aylarında hasat yapanlar günlerdir aralıksız çalışıyor. Sıddık Bayram, bütün ağaçlara tırmanıp ceviz topladığını belirtti. Bayram, "Sonbahar aylarında havalar soğuyor. Akrabalarımızın yardımına geliyoruz. Cevizleri topluyoruz. Kış aylarında tüketiyoruz. Kimi satıyor kimisi de akrabalarına yolluyor. Bu yıl çok verimli geçmedi ama şükür yine iyi geçiyor" dedi.

Kaynak: İHA

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