Şırnak'ta çöp körlüğünü yenmek için düzenlenen etkinlikte 65 torba atık toplandı

Şırnak'ta "Dünya Temizlik Günü" kapsamında çevre temizliği etkinliği düzenlendi.

Haydi Yapalım Derneği (Let's Do It) İl Temsilciliğince düzenlenen, Gençlik Merkezi, belediye çalışanları ve gönüllülerin destek verdiği etkinlikte sanayi sitesi ve çevre yolunda çöp toplandı.

Yaklaşık 50 kişinin katıldığı etkinlikte toplanan 65 torba atık, belediye araçlarıyla çöp alanına götürüldü.

Haydi Yapalım Derneği İl Temsilcisi Nazlı Altürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, amaçlarının çöp körlüğünü yenmek olduğunu söyledi.

Atıkları doğru yönetmenin herkesin sorumluluğu olduğunu ifade eden Altürk, şunları kaydetti:

"Etkinliğimizin temel amacı, çöp kirliliği ile mücadele etmek ve atık yönetimi farkındalığını artırmaktır. Dünya Temizlik Günü'nde amacımız sadece bir gün çöp toplamak değil, asıl hedefimiz atıksız bir dünya için kalıcı farkındalık yaratmaktır. 2018'den bu yana düzenlenen etkinliklerle toplumun farklı kesimlerini bir araya getirerek çevre bilincini artırıyoruz. Bugün ise hem çevrenin temizliğini hem de gelecek nesillere daha sürdürülebilir bir dünya bırakmak için çalışmalar yürütüyoruz."