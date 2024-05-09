Şırnak'ta Cudi ve Gabar Dağı bölgesi özel güvenlik bölgesi ilan edildi - Son Dakika
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Şırnak'ta Cudi ve Gabar Dağı bölgesi özel güvenlik bölgesi ilan edildi

Şırnak\'ta Cudi ve Gabar Dağı bölgesi özel güvenlik bölgesi ilan edildi

Şırnak Valiliği, milli güvenlik ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla Cudi ve Gabar Dağı bölgesini 10-24 Mayıs tarihleri arasında özel güvenlik bölgesi ilan etti. Vatandaşların bu bölgelere girmemeleri önem taşıyor.

09.05.2024 10:03
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Şırnak'ta Cudi ve Gabar Dağı bölgesi "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, milli güvenlik, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması, şiddet olaylarının meydana gelmesinin önlenmesi ve yaşanabilecek her türlü olumsuz durumun önüne geçilebilmesi amacıyla 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ile Güvenlik Bölgeleri Kanunu uyarınca Güçlükonak sınırları içinde bulunan Gabar Dağı ile merkez, Cizre ve Silopi ilçeleri sınırlarında yer alan Cudi Dağı bölgesinin 10-24 Mayıs'ta özel güvenlik bölgesi ilan edildiği belirtildi.

Söz konusu bölgenin koordinatlarının Valiliğin internet sitesinden paylaşıldığı aktarılan açıklamada, bu bölgelere vatandaşların gece ve gündüz girmemelerinin can ve mal güvenlikleri açısından önem taşıdığı kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Şırnak'ta Cudi ve Gabar Dağı bölgesi özel güvenlik bölgesi ilan edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şırnak'ta Cudi ve Gabar Dağı bölgesi özel güvenlik bölgesi ilan edildi - Son Dakika
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