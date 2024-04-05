Şırnak\'ta doğal olarak yetişen ters laleler doğaya renk katıyor

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Şırnak'ın Uludere ilçesinde bazı bölgelerde doğal olarak yetişen ve halk arasında "ağlayan gelin" veya "hüzün çiçeği" olarak bilinen ters lalelerin açması doğaya renk kattı.

Tarım ve Orman Bakanlığının 2023 yılı için ihracatı yasak ve kotaya tabi doğal çiçek soğanlarının türlerinin belirlendiği endemik bitkiler arasında yer alan ters lale bitkisi, doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Uludere ilçesinde de Hilal ve Şenoba beldelerinin bazı bölgelerinde doğal olarak yetişen ters laleler baharın gelişiyle açtı.

Vatandaşlardan Adil Babat, bahçelerinde ters lale yetiştiğini söyledi.

Babat, ters lalelere özenle baktıklarını ifade ederek, "Ömrü 20-25 gün. Endemik bir tür, her yerde yetişmiyor. Arıcılık yapıyorum ve bu çiçeklerin polen değeri çok yüksek. Arılar çok seviyor, kokusu da güzel. Koparılması ve taşınması halinde ceza uygulanıyor." dedi.