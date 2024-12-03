Şırnak'ta Dünya Engelliler Günü Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika
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Şırnak'ta Dünya Engelliler Günü Etkinliği Düzenlendi

Şırnak Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, Vali Birol Ekici engellilerin hayatını kolaylaştırma taahhüdünde bulundu.

03.12.2024 21:45
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Şırnak'ta 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi

ŞIRNAK - Şırnak Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik düzenledi.

Şırnak Öğretmenevinde engellilere yönelik düzenlenen yemek programına Şırnak Valisi Birol Ekici, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, kurum müdürleri ve kentteki engelliler katıldı. Öğretmenevinde verilen yemekte konuşan Vali Ekici, valilik olarak engellilerin hayatını kolaylaştırmak için var güçleriyle çalıştıklarını söyledi.

Valilik makamında bir engelli arkadaşla birlikte çalıştıklarını ifade eden Ekici, "Evinden çıkmakta zorluk yaşayan engelli kardeşlerimiz var. Bu durumda sorun yaşayan kardeşlerimiz lütfen bize ulaşsın. Biz onları paydaşlarımızla birlikte dışarıya çıkartalım. Biz burada kamu gücünü kullanıyoruz. Var olan bütün kamu gücünü oraya harcıyoruz. Tekrar etmekte fayda görüyorum. Evinden çıkmakta zorlanan kardeşlerimize evlerinde kolaylık yapacak faaliyet yapabiliriz. Olmayan imkanlarımızı bir araya gelip güçlü hale getirebiliriz. Buraya kadar geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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