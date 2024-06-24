Şırnak'ta düzenlenen operasyonlarda 15 zanlı yakalandı - Son Dakika
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Şırnak'ta düzenlenen operasyonlarda 15 zanlı yakalandı

Şırnak\'ta düzenlenen operasyonlarda 15 zanlı yakalandı

Şırnak'ta gerçekleştirilen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekipleri tarafından 15 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda sentetik uyuşturucu, eroin, esrar, bong, hassas terazi ve sahte para ele geçirildi. Şüpheliler adli mercilere sevk edildi ve yurt dışına çıkış yasağı yönünde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

24.06.2024 23:13
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Şırnak'ta düzenlenen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 15 zanlı yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince bir haftada yapılan asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 15 şüpheli yakalandı.

Yapılan aramalarda, bir miktar sentetik uyuşturucu ve eroin, 0,40 gram esrar, bong, hassas terazi ve sahte para ele geçirildi.

İşlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen şüpheliler, haklarında yurt dışına çıkış yasağı yönünde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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