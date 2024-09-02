Şırnak\'ta 4 Terörist Etkisiz Hale Getirildi: Kimlikler Belirlendi

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İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak'ta 18 Ağustos'ta etkisiz hale getirilen paramotorlu 4 teröristten birinin kırmızı kategorideki Veysel Sevinç (40), birinin gri kategorideki Reşit Çevik (25), diğerlerinin de Barış Kartal ve Serhat Güzel olduğunu duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, Şırnak'ta paramotor kullanarak eylem hazırlığı içinde olan ve etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü mensubu 4 teröristin kimlikleri tespit edildi. Van Jandarma Kriminal Laboratuvar Müdürlüğünce yapılan parmak izi eşleşmesi ve DNA testi sonucunda bölücü terör örgütü mensuplarının; kırmızı kategoride yer alan 'Serhat Patnos' kod adlı Veysel Sevinç, gri kategoride yer alan 'Hebat' kod adlı Reşit Çevik, Barış Kartal ve Serhat Güzel olduğu tespit edildi. Şırnak'ın Uludere ilçesi Düğün Dağı mevkisinde etkisiz hale getirilen teröristlerin; 13 güvenlik görevlisinin şehit edildiği, 39 güvenlik görevlisi ve 6 sivil vatandaşın yaralandığı toplam 22 eyleme katıldıkları tespit edildi.