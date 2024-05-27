Şırnak'ta FETÖ ve PKK/KCK operasyonlarında 7 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Şırnak'ta FETÖ ve PKK/KCK operasyonlarında 7 şüpheli gözaltına alındı

Şırnak\'ta FETÖ ve PKK/KCK operasyonlarında 7 şüpheli gözaltına alındı

Şırnak Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, terör örgütleri FETÖ ve PKK/KCK'ya yönelik 7 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, adliyeye sevk edildikten sonra adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

27.05.2024 13:07
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Şırnak'ta terör örgütleri FETÖ ve PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik son bir haftada operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonlarda, 7 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli, haklarında yurt dışına çıkış yasağı yönünde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Şırnak'ta FETÖ ve PKK/KCK operasyonlarında 7 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şırnak'ta FETÖ ve PKK/KCK operasyonlarında 7 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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