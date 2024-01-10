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Şırnak'ta Gabar Dağı bölgesi geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildi - Son Dakika
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Şırnak'ta Gabar Dağı bölgesi geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildi

Şırnak Valiliği, merkez ve Güçlükonak ilçeleri sınırlarında bulunan Gabar Dağı bölgesinin, 11-25 Ocak tarihleri arasında 15 gün süreyle 'Geçici Özel Güvenlik Bölgesi' ilan edildiğini duyurdu. İlçelerdeki vatandaşların can ve mal güvenliği için bölgeye giriş yasağı getirildi.

Şırnak\'ta Gabar Dağı bölgesi geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildi
10.01.2024 - 17:36,
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ŞIRNAK Valiliği, merkez ve Güçlükonak ilçeleri sınırlarında bulunan Gabar Dağı bölgesinin, 11-25 Ocak tarihleri arasında 15 gün süreyle 'Geçici Özel Güvenlik Bölgesi' ilan edildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, merkez ve Güçlükonak ilçeleri sınırlarındaki Gabar Dağı bölgesinin, 11-25 Ocak tarihleri arasında, 'Geçici Özel Güvenlik Bölgesi' ilan edildiği belirtildi. Açıklamada, "İlimiz mülki sınırları içerisinde yer alan; milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması, şiddet olaylarının meydana gelmesinin önlenmesi ve yaşanabilecek her türlü olumsuz bir durumun önüne geçilebilmesi amacıyla, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11'inci maddesi ile 2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesine istinaden; Şırnak ili Merkez ilçe ve Güçlükonak ilçesi sınırlarında bulunan Gabar Dağı bölgesinde, bahse konu bölgelere gidebileceği değerlendirilen vatandaşların, mezkur bölgelerdeki yasa dışı unsurlardan ve bunlara yönelik alınacak tedbirlerden zarar görmemeleri açısından, 11 Ocak (dahil) - 25 Ocak (dahil) 2024 tarihleri arasında 15 (on beş) gün süreyle 'Geçici Özel Güvenlik Bölgesi' ilan edilmiştir. Bahse konu bölgelere, vatandaşlarımızın can ve mal güvenlikleri bakımından girmeleri yasaklanmıştır" denildi.

Kaynak: DHA
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