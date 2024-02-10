Şırnak'ta Gabar Dağı bölgesi 'Geçici Özel Güvenlik Bölgesi' ilan edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Şırnak'ta Gabar Dağı bölgesi 'Geçici Özel Güvenlik Bölgesi' ilan edildi

Şırnak\'ta Gabar Dağı bölgesi \'Geçici Özel Güvenlik Bölgesi\' ilan edildi

Şırnak Valiliği, merkez ve Güçlükonak ilçeleri sınırlarındaki Gabar Dağı bölgesinin, 10-24 Şubat tarihlerinde 'Geçici Özel Güvenlik Bölgesi' ilan edildiğini duyurdu. İlçelerdeki milli güvenlik, kamu düzeni ve güvenliği sağlamak amacıyla alınan tedbirler kapsamında, vatandaşların bahse konu bölgelere girişi yasaklandı.

10.02.2024 15:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ŞIRNAK Valiliği, merkez ve Güçlükonak ilçeleri sınırlarındaki Gabar Dağı bölgesinin, 10-24 Şubat tarihlerinde 'Geçici Özel Güvenlik Bölgesi' ilan edildiğini duyurdu.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, merkez ve Güçlükonak ilçeleri sınırlarındaki Gabar Dağı bölgesinin, 10-24 Şubat tarihleri arasında 'Geçici Özel Güvenlik Bölgesi' ilan edildiği belirtildi. Açıklamada, "İlimiz mülki sınırları içerisinde yer alan; milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması, şiddet olaylarının meydana gelmesinin önlenmesi ve yaşanabilecek her türlü olumsuz bir durumun önüne geçilebilmesi amacıyla, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11'inci maddesi ile 2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesine istinaden; Şırnak ili Merkez ilçe ve Güçlükonak ilçesi sınırlarında bulunan Gabar Dağı Bölgesinde, bahse konu bölgelere gidebileceği değerlendirilen vatandaşların, mezkur bölgelerdeki yasa dışı unsurlardan ve bunlara yönelik alınacak tedbirlerden zarar görmemeleri açısından, 10 (Dahil)-24 Şubat (Dahil) 2024 tarihleri arasında 15 gün süreyle 'Geçici Özel Güvenlik Bölgesi' ilan edilmiştir. Bahse konu bölgelere, vatandaşlarımızın can ve mal güvenlikleri bakımından girmeleri yasaklanmıştır" denildi.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Toros Dağları, Güçlükonak, Şırnak, Güvenlik, Valilik, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şırnak'ta Gabar Dağı bölgesi 'Geçici Özel Güvenlik Bölgesi' ilan edildi - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2024 23:49:36. #1.11#
SON DAKİKA: Şırnak'ta Gabar Dağı bölgesi 'Geçici Özel Güvenlik Bölgesi' ilan edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement