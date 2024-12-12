Şırnak'ta Göçerlerin Zorlu Dönüş Yolculuğu - Son Dakika
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Şırnak'ta Göçerlerin Zorlu Dönüş Yolculuğu

Şırnak'ta göçerler, kışlaklarına ulaşmak için zorlu bir yolculuk sürdürüyor.

12.12.2024 22:19
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Şırnak'ta göçerlerin kışlaklara doğru zorlu yolculukları devam ediyor

ŞIRNAK - Şırnak'ta konargöçerlerin yayladan kışlaklarına dönüş yolculuğu devam ediyor.

Sürüleriyle zorlu yolculuğu sürdüren göçerler, mola verdikleri yerlerde kurdukları çadırlarda konaklıyorlar. Göçerlerin güzergahlarındaki yerleşim yerlerinden geçişi sırasında jandarma ekipleri de yol kontrolünü sağlıyor.

Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Erdoğan Yıldız, kentte küçükbaş hayvan varlığının 1 milyon 160 bin olduğunu, bunun 700 bini göçerlere ait hayvanlar olduğunu söyledi. Faraşin Yaylası'nda bulunan göçerlerin sağlık taramalarını özel görevlendirme ile 2 veteriner hekim tarafından devamlı olarak yaptıklarını belirten Yıldız, "Göçerlerimizi ilkbaharda 3 bin rakımlı Beytüşşebap yaylalarına göndermiştik. Havaların soğuması ile beraber 1,5 aylık yolculuk sonucunda göçer kardeşlerimiz ova da olan 500 rakımlı alanlara ulaşmış bulunmakta. Müdürlük olarak ilçeler ile beraber bu sene bakanlığımızın uygulamış olduğu 3 yıllık yeni destekleme modelini çiftçilerimize tek tek anlattık. Bu sene yaylada 200 büyük sürünün sağlık taramasını gerçekleştirdik. Veteriner hekim arkadaşlarımız ile beraber küpeleme-aşılama çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek" dedi.

Göçer Hüseyin Kaçar, ilkbaharda yaylaya çıktıklarını ve yaklaşık 2 ay yolda olduklarını ifade ederek, "Faraşin bölgesine gittik 3 ay orada kaldık. Sağma işimi başladı. Her gün sabahın ilk ışıkları ile birlikte kalkıp kahvaltı yaptıktan sonra hayvanlarımızı sağmaya başlıyoruz. Sağım işleminden sonra yeniden hayvanlarımızı otlatmak için otlak alanlara bırakıyoruz. Bu durum gün boyunca devam ediyor. Hayatımız böyle zorluklar ile geçiyor. Yolda gittiğimizde de çok zorluklar çekiyoruz. 2 aydır dönüş yolundayız. Faraşin bölgesinden Silopi'nin yaylalarına doğru gideceğiz. Kış bittikten sonra yeniden Faraşin bölgesine gitmek için yollara düşeceğiz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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