Şırnak'ta Gösteri Yürüyüşleri ve Açık Hava Toplantıları Yasaklandı - Son Dakika
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Şırnak'ta Gösteri Yürüyüşleri ve Açık Hava Toplantıları Yasaklandı

Şırnak\'ta Gösteri Yürüyüşleri ve Açık Hava Toplantıları Yasaklandı

Şırnak Valiliği, 4-10 Haziran tarihleri arasında gösteri yürüyüşleri ve açık hava toplantılarının 7 gün süreyle yasaklandığını duyurdu. Yasak kapsamında, basın açıklamaları, mitingler, konserler, eğlenceler ve diğer tüm etkinlikler yer alıyor.

03.06.2024 23:19
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Şırnak Valiliği, gösteri yürüyüşleri ve açık hava toplantılarının 7 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, Valilik ve kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler ile kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği programlar, resmi bayramlar ve spor müsabakaları haricinde diğer programların 4-10 Haziran'da yasaklandığı bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Belirtilen amaçlar doğrultusunda yapılması muhtemel her türlü açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, toplu olarak karşılama ve uğurlama merasimleri, kurum ve kuruluşların kendi binası dışında yapacakları basın açıklaması, oturma eylemi, miting, çadır kurma, imza kampanyası, stant açma, kitlesel cenaze merasimi, anma töreni, şenlik, konser, eğlence, oyun temsili, gösteri türündeki tüm eylem ve etkinlikler, ses yayın araçlarıyla yapılabilecek her türlü sesli ve görsel faaliyetler, dilek feneri, balon uçurmak, dron, paramotor gibi her türlü hava faaliyetleri ile ticari kimliği bulunan özel hukuk tüzel kişilerinin ticari faaliyetleri hariç olmak üzere, el ilanı, broşür dağıtılması, afiş ve pankart asılması gibi etkinlikler tüm il sınırları içerisinde 7 gün boyunca yasaklanmıştır."

Kaynak: AA

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