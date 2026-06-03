Şırnak'ta Hayat Boyu Öğrenme Haftası Kutlandı - Son Dakika
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Şırnak'ta Hayat Boyu Öğrenme Haftası Kutlandı

03.06.2026 16:36
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Şırnak'ta düzenlenen etkinlikte 23 bin 983 kursiyerin el emeği ürünleri sergilendi.

ŞIRNAK'ta, Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte kursiyerlerin hazırladığı el emeği ürünler sergilendi. Kent genelinde 2025-2026 eğitim öğretim yılında açılan 1383 kursta 23 bin 983 kursiyerin eğitim aldığı belirtildi.

Şırnak'ta Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında Halk Eğitim Merkezi, Aile Destek Merkezi (ADEM) ve Çok Amaçlı Toplum Merkezi (ÇATOM) kursiyerleri için Kent Meydanı'nda sergi açıldı. El emeği ürünlerin yer aldığı serginin açılışına Vali Birol Ekici, Belediye Başkan Vekili Mahmut Tatar, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak ve davetliler katıldı. Konuşmaların ardından folklor gösterisi sunuldu. Daha sonra Vali Ekici ve beraberindekiler, kursiyerlerin hazırladığı ürünlerin bulunduğu stantları gezdi. Sergide kilim, ahşap yakma, el sanatları, tel kırma, örgü, resim, filografi, yöresel yemekler ve geri dönüşüm malzemelerinden yapılan ürünler yer aldı.

'EĞİTİM BİRİNCİ ÖNCELİĞİMİZ'

Vali Birol Ekici, hayat boyu öğrenme kurslarının bireylerin yeni beceriler kazanmasına katkı sunduğunu belirterek, "Eğitim bizim için birinci önceliktir. İlimizde 17 okulumuzun yenileme çalışmaları sürüyor. Yaz döneminde de okullarımızın bakım ve onarımlarını gerçekleştireceğiz. Hayat boyu öğrenme kursları sayesinde vatandaşlarımız yeni bilgi ve beceriler kazanarak geleceğe daha güçlü hazırlanıyor" dedi.

'23 BİN 983 VATANDAŞIMIZ KURSLARDAN FAYDALANDI'

İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt ise hayat boyu öğrenmenin okul yıllarıyla sınırlı olmadığını belirterek, "Kimi yeni bir meslek edinmek, kimi aile bütçesine katkı sağlamak, kimi ise yıllardır gerçekleştirmek istediği hayalini hayata geçirmek için kurslara katılıyor. Bu çalışmaların her biri büyük emek ve gayretin ürünüdür. 2025-2026 eğitim öğretim yılı içerisinde ilimiz genelinde 1383 kurs açılmış, 23 bin 983 vatandaşımız bu kurslardan faydalanmıştır. Bizim için önemli olan yalnızca rakamlar değil, bu eğitimlerin insanların hayatında oluşturduğu olumlu değişimdir" diye konuştu.

Etkinlik, kursiyerlerin hazırladığı ürünlerin incelenmesi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,

Kaynak: DHA

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