Şırnak'ta Hayat Boyu Öğrenme Haftası Sergisi Düzenlendi - Son Dakika
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Şırnak'ta Hayat Boyu Öğrenme Haftası Sergisi Düzenlendi

03.06.2026 16:04
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Şırnak'ta düzenlenen yıl sonu sergisinde 3 bin kişi hayat boyu öğrenme kurslarından yararlandı.

Şırnak İl Milli Eğitim Müdürlüğünce "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" dolayısıyla yıl sonu sergisi gerçekleştirildi.

Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinliği kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen yıl sonu sergisinin açılışı Vali Birol Ekici, Belediye Başkan Vekili Mahmut Tatar, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak tarafından yapıldı.

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne bağlı kurslarda hazırlanan ürünlerin yer aldığı sergiyi gezen Ekici, usta öğreticilerden çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Ekici, programda yaptığı konuşmada, il genelindeki halk eğitim merkezlerinde yıl boyunca açılan kurslarda yüzlerce kişinin yeni beceriler öğrendiğini ve öğrendiklerini günlük yaşamlarında uyguladığını söyledi.

Hayat boyu öğrenme kurslarında 3 bin kişiyi geleceğe hazırladıklarını ifade eden Ekici, şöyle konuştu:

"Onları yeni bilgi, beceri ve güçlerle donatmışız. Bu son derece önemli. Bizim 177 bin öğrencimiz var. Biz genç bir nüfusuz. Bu eğitimler bizim için çok önemli. Eğitim bir defa Şırnak'ın birinci önceliği olmak zorunda. 17 okulumuzu yeniliyoruz. Yazın bütün okullarımızın bakım ve onarımını yaz tatilinde İl Özel İdare olarak yapacağız. Bizim çocuklarımız daha çok doktor, mühendis, öğretmen olsun hayatta daha çok başarılı olsun diye eğitim kökenli askerlerimiz çocuklarımıza LGS ve YKS kursları açtı. Bunun için Milli Savunma ve Milli Eğitim Bakanımıza teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki dönemde çocuklarımız LGS ve YKS'de geçmiş yıllardan daha başarılı olacaklar. En büyük gururumuz çocuklarımız. Çocuklarımızı ve vatandaşlarımızı geleceğe daha iyi hazırlamak zorundayız."

Cırıt ise 2025-2026 eğitim öğretim yılı itibarıyla 1383 kurs açıldığını, yaklaşık 23 bin 983 vatandaşın bu kurslardan faydalandığını belirtti.

Cırıt, "Bu rakamlar elbette önemlidir. Bizim için daha kıymetli olan bu çalışmaların insanların hayatında bıraktığı izlerdir. Yeni bir iş kuran, aile bütçesine katkı sağlayan, yeteneğini geliştiren ya da yıllardır yapmak istediği bir alanda kendisini yetiştiren her vatandaşımız bu çalışmaların gerçek sonucudur. Şırnak'ın her ilçesinde öğrenmeye dönük bu isteği görmek bizlere güç vermektedir. İnsanımızın gayreti, üretme arzusu ve kendini geliştirme çabası geleceğe dair umutlarımızı artırmaktadır." diye konuştu.

Halk oyunları gösterisinin de sunulduğu programın sonunda okuma yazma sertifikası alan öğrencilere belgeleri verildi.

Gün boyu ziyaretlere açık olan sergide, kilim, ahşap yakma, el sanatları, tel kırma, örgü, resim, filografi ve geri dönüşüm malzemeleri başta olmak üzere çok sayıda el işi ürünler yer aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Şırnak'ta Hayat Boyu Öğrenme Haftası Sergisi Düzenlendi - Son Dakika

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