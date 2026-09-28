Şırnak'ta JASAT'ın 21-27 Eylül çalışmasında aranan 50 şüpheliden 6'sı tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şırnak'ta JASAT'ın 21-27 Eylül çalışmasında aranan 50 şüpheliden 6'sı tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Valilik açıklamasına göre Şırnak'ta İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince 21-27 Eylül'de arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü, 50 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 44'ü adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Şırnak'ta çeşitli suçlardan aranan 50 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince, 21-27 Eylül'de arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda, çeşitli suçlardan aranan 50 şüpheli yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 44'ü adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
Güvenlik3. SayfaGüncelŞırnakJASATSuçSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ukrayna gözünü yetişkin içeriklere dikti: 30 bin İHA alacaklar Ukrayna gözünü yetişkin içeriklere dikti: 30 bin İHA alacaklar
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, SDD’den ihraç edildi CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, SDD'den ihraç edildi
A Milli Takım’da 7 eksik İtalya maçında oynayamayacaklar A Milli Takım'da 7 eksik! İtalya maçında oynayamayacaklar
Akaryakıta 3 zam birden 35 milyon araç sürücüsünü etkileyecek Akaryakıta 3 zam birden! 35 milyon araç sürücüsünü etkileyecek
Putin’i çıldırtacak görüntü: 250 Rus askeri esir alındı Putin'i çıldırtacak görüntü: 250 Rus askeri esir alındı
Daha 11 yaşındaydı Diyarbakırlı Nurhayat’ın acı sonu Daha 11 yaşındaydı! Diyarbakırlı Nurhayat'ın acı sonu
18:54
İBB davasında açık hava reklamcılığındaki gizli çark ortaya çıktı: Ticari hayatımı bitirdiler
İBB davasında açık hava reklamcılığındaki gizli çark ortaya çıktı: Ticari hayatımı bitirdiler
18:52
A Milli Takım’ın maçında Fatih Terim sürprizi
A Milli Takım'ın maçında Fatih Terim sürprizi
18:43
Bruno Fernandes’ten Galatasaraylıları heyecanlandıran gülümseme
Bruno Fernandes'ten Galatasaraylıları heyecanlandıran gülümseme
17:50
Serdal Adalı, yeni orta saha transferini duyurdu: Sülalesini İstanbul’a getirdim
Serdal Adalı, yeni orta saha transferini duyurdu: Sülalesini İstanbul'a getirdim
17:39
Bir belediye başkanı daha AK Parti’ye geçiyor
Bir belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor
17:36
Siyasal casusluk soruşturmasında 3 tutuklama Aralarında eski MASAK başkan yardımcısı da var
Siyasal casusluk soruşturmasında 3 tutuklama! Aralarında eski MASAK başkan yardımcısı da var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2026 19:31:30. #7.13#
SON DAKİKA: Şırnak'ta JASAT'ın 21-27 Eylül çalışmasında aranan 50 şüpheliden 6'sı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei