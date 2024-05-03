Şırnak'ta kaçak ilaç operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Şırnak'ta kaçak ilaç operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı

Şırnak\'ta kaçak ilaç operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı

Şırnak'ta İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, Irak'tan yasa dışı yollarla ülkeye ilaç sokan kişilere yönelik çalışma sonucunda 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda çeşitli ilaçlar ele geçirildi. Zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

03.05.2024 13:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şırnak'ta kaçak ilaç operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, Irak'tan yasa dışı yollarla ülkeye ilaç sokan kişilere yönelik çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında 2 farklı adrese yapılan operasyonda, 2 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda çeşitli ilaçlar ele geçirildi.

Zanlıların, jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Jandarma, Şırnak, Güvenlik, Suç, Kaçakçılık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şırnak'ta kaçak ilaç operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:32 Erdoğan’dan Özel görüşmesiyle ilgili ilk yorum: Türkiye’nin buna ihtiyacı vardı, ilk fırsatta ben de kendilerini ziyaret edeceğim Erdoğan'dan Özel görüşmesiyle ilgili ilk yorum: Türkiye'nin buna ihtiyacı vardı, ilk fırsatta ben de kendilerini ziyaret edeceğim
13:12 Afyonkarahisar’da 400 TL olan nikah ücreti, sığınmacılar için 10 bin TL’ye yükseltildi Afyonkarahisar'da 400 TL olan nikah ücreti, sığınmacılar için 10 bin TL'ye yükseltildi
13:08 CHP yeni müfredat taslağını protesto için Milli Eğitim Bakanlığı’na yürüdü CHP yeni müfredat taslağını protesto için Milli Eğitim Bakanlığı'na yürüdü
12:50 Memur ve emeklilerin enflasyon zam oranı belli oldu Memur ve emeklilerin enflasyon zam oranı belli oldu
11:15 Türkiye’nin tüm ticareti durdurması İsrail’de paniğe neden oldu: Sonuçları çok büyük olacak Türkiye'nin tüm ticareti durdurması İsrail'de paniğe neden oldu: Sonuçları çok büyük olacak
14:14 Acun Ilıcalı’nın amcası Gürbüz Ilıcalı 86 yaşında hayatını kaybetti Acun Ilıcalı'nın amcası Gürbüz Ilıcalı 86 yaşında hayatını kaybetti
14:04 Babasını bıçaklayarak öldürdü Babasını bıçaklayarak öldürdü
14:03 Hangi takıma gidecek Ezeli rakipler İrfan Can Kahveci için birbirine girdi Hangi takıma gidecek? Ezeli rakipler İrfan Can Kahveci için birbirine girdi
14:00 Araca alınmayan yolcu, İETT şoförüne kurşun yağdırdı Araca alınmayan yolcu, İETT şoförüne kurşun yağdırdı
13:53 Beyoğlu’ndaki okul inşaatında 30 adet havan topu bulundu Beyoğlu'ndaki okul inşaatında 30 adet havan topu bulundu
13:25 Huzurevinde 2 kişiyi öldüren yaşlı adamın ilk ifadesi ortaya çıktı: Dedikodumu yapıyorlardı Huzurevinde 2 kişiyi öldüren yaşlı adamın ilk ifadesi ortaya çıktı: Dedikodumu yapıyorlardı
12:23 Irak’ın kuzeyinde 32 PKK’lı terörist etkisiz Irak'ın kuzeyinde 32 PKK'lı terörist etkisiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2024 14:47:10. #1.12#
SON DAKİKA: Şırnak'ta kaçak ilaç operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement