Şırnak'ta Kaçakçılık Operasyonları: 103 Gözaltı - Son Dakika
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Şırnak'ta Kaçakçılık Operasyonları: 103 Gözaltı

15.06.2026 16:36
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Şırnak'ta yapılan operasyonlarda 103 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı, çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 103 şüpheli hakkında adli işlem uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kentte 8-14 Haziran'da asayiş ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyonlar düzenlendi.

Bu kapsamda, 19 gram sentetik uyuşturucu, gümrük kaçağı 12 bin 226 oyuncak, 61 bin 99 takı, 16 bin 904 güneş gözlüğü, 584 giysi, 40 elektronik sigara, 48 cep telefonu, 19 bin 988 paket sigara, 493 inşaat malzemesi, 286 kozmetik malzemesi ile 421 anahtar takımı, 20 bin 914 muhtelif malzeme ele geçirildi.

103 şüpheli hakkında adli işlem uygulandı.

Kaynak: AA

Kaçakçılık, Uyuşturucu, Politika, 3. Sayfa, Güvenlik, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şırnak'ta Kaçakçılık Operasyonları: 103 Gözaltı - Son Dakika

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