Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında 196 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı - Son Dakika
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Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında 196 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı

Şırnak\'ta kaçakçılık operasyonlarında 196 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı
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Şırnak'ta 31 Ağustos-6 Eylül tarihleri arasında düzenlenen kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 196 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Operasyonlarda çok sayıda gümrük kaçağı sigara, elektronik eşya ve 15 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 196 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kentte 31 Ağustos-6 Eylül'de asayiş ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonlarda, gümrük kaçağı 53 bin 169 paket sigara,1356 elektronik sigara, 859 sigara kağıdı, 184 kilo nargile tütünü, 60 puro, 49 cep telefonu, 2 bin 212 inşaat ve hırdavat malzemesi, 689 muhtelif yedek parça, 898 giyim ve süs eşyası, 187 mutfak eşyası, 827 büro malzemesi, 560 elektrikli ev malzemesi, 813 kozmetik malzeme, 33 kilogram çay, 2 litre alkol, av tüfeği ve 15 kilogram kubar esrar ele geçirildi, 196 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. ???????

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında 196 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı - Son Dakika

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