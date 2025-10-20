Şırnak'ta Kaçakçılık Operasyonu

Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında gözaltına alınan 90 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ile Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince 13-19 Ekim'de asayiş ve kaçakçılık operasyonları gerçekleştirildi.

Bu kapsamda yapılan aramalarda, gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 200 litre içki, 162 cep telefonu, 33 bin 82 paket sigara, 370 sigara likiti, 2 bin 680 hırdavat, 1211 tekstil ve 277 kozmetik malzemesi, 1591 muhtelif aksesuar ve süs eşyası, 409 elektronik eşya, 622 muhtelif malzeme ve 4 gram bonzai ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan 90 şüpheliden 3'ü jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri hakkında adli işlem yapıldı.???????