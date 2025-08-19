Şırnak'ta Kaçakçılık Operasyonu: 29 Gözaltı

Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 29 kişi hakkında işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince 11-17 Ağustos'ta asayiş ve kaçakçılık faaliyetlerine yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Operasyonlarda yapılan aramalarda, gümrük kaçağı olduğu değerlendiren 4 bin 660 paket sigara, 66 elektronik sigara, 66 bin 766 muhtelif ilaç, 150 puro ve 515 muhtelif inşaat malzemesi, 0,37 gram metamfetamin, 0,31 gram bonzai, 2 sentetik ecza malzemesi ve bong ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan 29 kişi hakkında işlem yapıldı.