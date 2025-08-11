Şırnak'ta Kaçakçılık Operasyonu: 32 Gözaltı

Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 32 kişi hakkında işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince 2-8 Ağustos'ta asayiş ve kaçakçılık faaliyetlerine yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Operasyonlarda yapılan aramalarda, gümrük kaçağı olduğu değerlendiren 14 bin 53 paket sigara, 39 elektronik sigara, 9 litre alkollü içecek, 32 kilogram çay, 12 kilogram nargile tütünü, 50 puro, 197 cep telefonu, 235 cep telefonu aksesuarı, 6 kol saati, 41 şemsiye, 109 termos, 308 oyuncak, 4 klima, 4 kaynak makinesi, 22 elektronik eşya, 25 anahtar takımı, 497 kozmetik malzemesi, 135 süs eşyası, 19 tekstil malzemesi, 489 mutfak eşyası, 1266 muhtelif yedek parça, 820 muhtelif inşaat malzemesi, 5 gram metamfetamin, kök kenevir ve uyuşturucu aparatı ele geçirildi.

Operasyonlarda, yakalanan 32 kişi hakkında işlem yapıldı.