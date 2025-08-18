Şırnak\'ta Kaçakçılık Operasyonu: 34 Gözaltı

Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 34 kişi hakkında işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince 9-15 Ağustos'ta asayiş ve kaçakçılık faaliyetlerine yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Operasyonlarda yapılan aramalarda, gümrük kaçağı olduğu değerlendiren 12 bin 963 paket sigara, 64 elektronik sigara, 12 kilogram çay, 30 kilogram nargile tütünü, 360 puro, 155 cep telefonu, 78 termos, 376 oyuncak, 2 bin 9 muhtelif inşaat malzemesi, 91 büro eşyası, 127 muhtelif el aleti, 68 kozmetik malzemesi, 158 süs eşyası, 70 tıbbi malzeme, 77 mutfak eşyası ve 233 muhtelif inşaat malzemesi, 1 gram kubar esrar ve sentetik ecza malzemesi ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan 34 kişi hakkında işlem yapıldı.