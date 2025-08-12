Şırnak'ta Kaçakçılık Operasyonu: 45 Gözaltı

Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 45 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terörün finans kaynaklarından kaçakçılıkla mücadele kapsamında son bir haftada kent merkezi ve ilçelerde çalışma gerçekleştirdi.

Bu kapsamda bazı adres ve araçlarda yapılan aramalarda, 4,90 gram metamfetamin, 2 uyuşturucu hap, 3 bong, gümrük kaçağı 13 bin 170 paket sigara, 157 elektronik sigara, 13 cep telefonu,110 gözlük, 50 puro, 21 adet sahte dolar ve 112 muhtelif eşya ele geçirildi.

Operasyonlarda, 45 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.