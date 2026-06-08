Şırnak'ta Kaçakçılıkla Mücadele: 3 Tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şırnak'ta Kaçakçılıkla Mücadele: 3 Tutuklama

Şırnak\'ta Kaçakçılıkla Mücadele: 3 Tutuklama
08.06.2026 15:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şırnak'ta düzenlenen operasyonlarda 56 şüpheliden 3'ü tutuklandı, çok sayıda uyuşturucu ve kaçak mal ele geçirildi.

Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında yakalanan 56 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 25-31 Mayıs'ta terörün finans kaynaklarından kaçakçılıkla mücadele kapsamında kent merkezi ve ilçelerde operasyonlar düzenlendi.

Bu kapsamda, bir haftada bazı adres ve araçlarda yapılan aramalarda, 2,36 gram esrar, 4,16 gram sentetik uyuşturucu, 4,66 gram eroin, 4,39 gram kokain, 3,85 gram bonzai, 2,83 gram skunk, bong aparatı, gümrük kaçağı 163 bin paket sigara, 80 bin 444 sigara sarma kağıdı, 6 bin 915 muhtelif ilaç, 7 bin 344 termos, elektronik malzeme, ayakkabı, 555 gözlük, 50 puro, 77 elektronik sigara ve 4 cep telefonu ele geçirildi, gözaltına alınan 38 şüpheliden 3'ü sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Ayrıca, Habur Kara Hudut Kapısı Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında çeşitli suçlardan 18 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Kaynak: AA

Kaçakçılıkla Mücadele, Yerel Haberler, Kaçakçılık, Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Asayiş, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şırnak'ta Kaçakçılıkla Mücadele: 3 Tutuklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yabancı turist ilgisi Kuşadası ve Didim’de sezon beklentisini yükseltti Yabancı turist ilgisi Kuşadası ve Didim'de sezon beklentisini yükseltti
İstanbul’dan sonra şimdi de Antalya: Otokoç galerisine silahlı saldırı İstanbul'dan sonra şimdi de Antalya: Otokoç galerisine silahlı saldırı
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım’dan Fenerbahçelileri kızdıran sözler Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan Fenerbahçelileri kızdıran sözler
Antalya’da iki ayrı mevsim: Yaylada karla mücadele, sahillerde deniz keyfi Antalya'da iki ayrı mevsim: Yaylada karla mücadele, sahillerde deniz keyfi
Fenerbahçe’ye geri dönüyor: Karakter çok önemli Fenerbahçe'ye geri dönüyor: Karakter çok önemli
İran’dan İsrail’e saldırı tehdidi: Bu akşam işgal altındaki toprakların gökyüzünü görün İran’dan İsrail’e saldırı tehdidi: Bu akşam işgal altındaki toprakların gökyüzünü görün

15:45
Aziz Yıldırım’ın istediği sol bek ortaya çıktı
Aziz Yıldırım'ın istediği sol bek ortaya çıktı
15:06
CHP’de grup toplantısı krizi nasıl çözülecek Erken gelen koltuğu kapacak
CHP'de grup toplantısı krizi nasıl çözülecek? Erken gelen koltuğu kapacak
14:56
Rahmi Koç’un “Kürt kadın“ fıkrasına gülen Binali Yıldırım’dan ilk sözler
Rahmi Koç'un "Kürt kadın" fıkrasına gülen Binali Yıldırım'dan ilk sözler
14:48
Yaz Yıldırım’ın sözleri yeniden gündemde Fener’de bir futbolcuyu zor günler bekliyor
Yaz Yıldırım'ın sözleri yeniden gündemde! Fener'de bir futbolcuyu zor günler bekliyor
14:28
Türkiye’nin en güvenli 5 şehri İşte yüzde 88 ile ilk sıradaki ilimiz
Türkiye'nin en güvenli 5 şehri! İşte yüzde 88 ile ilk sıradaki ilimiz
14:23
Trump’ın çağrısı sonrası İran’dan yeni karar
Trump'ın çağrısı sonrası İran'dan yeni karar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2026 15:49:20. #7.13#
SON DAKİKA: Şırnak'ta Kaçakçılıkla Mücadele: 3 Tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.