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Şırnak'ta Kar ve Don Uyarısı

Şırnak Valiliği, kent merkezi ile 2 ilçe için kar ve don uyarısında bulundu. Perşembe günü akşam saatlerinde başlayacak yoğun kar yağışının pazar günü akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor. Buzlanma, don ve ulaşımda aksama, çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.

Şırnak\'ta Kar ve Don Uyarısı
11.01.2024 - 00:15,  Güncelleme: 00:15
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Şırnak Valiliği, kent merkezi ile 2 ilçe için kar ve don uyarısında bulundu.

Valiliğin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, perşembe günü akşam saatlerinde kentin doğusu ve Beytüşşebap ile Uludere ilçelerinde başlayacak yoğun kar yağışının pazar günü akşam saatlerine kadar etkili olmasının beklendiği belirtildi.

Açıklamada, bölgede üç gün boyunca aralıklarla devam etmesi beklenen kar yağışı sebebiyle buzlanma, don ve ulaşımda aksama, yüksek kesimlerde çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Kaynak: AA
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