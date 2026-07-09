Şırnak'ta kaybolan H.S. için kurtarma çalışmaları sürüyor

(ŞIRNAK) - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde serinlemek için girdiği Habur Çayı'nda kaybolan H.S. için çok sayıda ekibin katılımıyla kurtarma çalışması başlatıldı.

Beytüşşebap ilçesinden geçen Habur Çayı'na serinlemek için giren 28 yaşındaki H.S.'nin bir süre sonra gözden kaybolduğunu fark eden çevredekiler ekiplere ihbarda bulundu.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma, sağlık ekipleri, UMKE, su altı dalgıçlarından oluşan çok sayıda ekip sevk edildi.

Ekiplerin H.S'yi kurtarma çalışmaları sürüyor.