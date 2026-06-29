Şırnak\'ta Kaza: 1 Ölü, 3 Yaralı

ŞIRNAK'ta karşı şeride geçen otomobil ile cipin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Hastane ve Sanayi kavşakları arasındaki yolda meydana geldi. Öğretmen olduğu öğrenilen Zafer Keleş yönetimindeki 06 DA 4663 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek Ö.Ü. idaresindeki 46 AKS 982 plakalı cip ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler ile cipte bulunan B.Y. ile M.D. yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Zafer Keleş, kurtarılamadı. Keleş'in cenazesi otopsi için hastane morguna götürüldü. Diğer 3 yaralının hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenilirken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.