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Şırnak'ta kömür ocağında kaza: Kepçe operatörü yaralandı - Son Dakika
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Şırnak'ta kömür ocağında kaza: Kepçe operatörü yaralandı

Şırnak'ta bulunan bir kömür ocağında yapılan çalışma sırasında kepçenin üzerine kaya parçaları düştü. Kepçe operatörü yaralanırken, olay yerine AFAD, itfaiye, UMKE, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı operatör hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

31.01.2024 14:21
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ŞIRNAK'ta kömür ocağında, üzerine kaya parçaları düşen kepçenin operatörü M.B., yaralandı.

Merkeze bağlı Toptepe köyü mevkisindeki 1 Nolu Kömür Ocağı'nda yapılan çalışma sırasında kepçenin üzerine kaya parçaları düştü. Kaya parçalarının altında kalan kepçenin operatörü M.B. yaralandı. İhbarla bölgeye AFAD, itfaiye, UMKE, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Operatör M.B., ekiplerin çalışmasıyla çıkarıldı. M.B. ilk müdahalenin ardından Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. M.B.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

Şırnak\'ta kömür ocağında kaza: Kepçe operatörü yaralandı
Kaynak: DHA

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