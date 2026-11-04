Şırnak'ta kontrolden çıkan kamyonet şarampole devrildi, sürücü ağır yaralandı - Son Dakika
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Şırnak'ta kontrolden çıkan kamyonet şarampole devrildi, sürücü ağır yaralandı

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Şırnak\'ta kontrolden çıkan kamyonet şarampole devrildi, sürücü ağır yaralandı
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Şırnak merkeze bağlı Aslanbaşar köyü Birini mevkisinde kontrolden çıkan kamyonet şarampole devrildi, araçta sıkışan sürücü ağır yaralandı. İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan sürücü ambulansla Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Şırnak'ta şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü ağır yaralandı.

Merkeze bağlı Aslanbaşar köyü Birini mevkisinde Ferhat F. idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen kamyonet, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada ağır yaralanan sürücü araçta sıkıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan sürücü, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralı, ambulansla Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı. ???????

Kaynak: AA
OtomobilİtfaiyeŞırnakGüncelSon Dakika

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