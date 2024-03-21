Şırnak\'ta Kuvvetli Sağanak ve Gök Gürültülü Sağanak Bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Şırnak'ta kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiğini bildirdi.
Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, bu akşam 18.50-20.00 saatleri arasında Şırnak'ta yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanakla birlikte dolu yağışı da bekleniyor.
Açıklamada, vatandaşların yaşanabilecek sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması uyarısında bulunuldu.
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika'da düzenlenen 1. Nükleer Enerji Zirvesi kapsamında Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile bir araya geldi. Zirvede, fosil yakıt kullanımının azaltılması ve enerji güvenliğinin artırılması için nükleer enerjinin rolü ele alınıyor.
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