Şırnak'ta Kuvvetli Yağış ve Rüzgar Uyarısı

Şırnak Valiliğince kentte kuvvetli sağanak ve rüzgar beklendiği uyarısı yapıldı.

Valiliğin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden alınan bilgilere göre, akşam saatlerinden itibaren yarın akşama kadar kentin doğusundaki Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde aralıklarla kuvvetli sağanak ve güney yönünden saatte 40-60 kilometre hızında rüzgar beklendiği belirtildi.

Paylaşımda, ulaşımda aksamalar, su baskını, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler ile çığ tehlikesine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.