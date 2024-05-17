Şırnak'ta mayıs ayında 10 metrelik karda yol açma çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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Şırnak'ta mayıs ayında 10 metrelik karda yol açma çalışmaları sürüyor

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Şırnak'ta Özel İdare ekipleri, mayıs ayında da kalınlığı yer yer 10 metreyi bulan karla kaplı yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor. Beytüşşebap ilçesindeki Yeşilöz köyü ve Kahni Cemet Yaylası arasındaki 3000 rakımlı yolda ekipler, dozer ve eskavatörlerle karla mücadele ederek yolları açıyor. İlçe merkezine 30 kilometre uzaklıkta bulunan yaylada ise karda tüneller açarak ilerleyen ekipler, yolları açmak için büyük bir çaba sarf ediyor.

17.05.2024 10:06
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Şırnak'ta mayıs ayında 10 metrelik karda yol açma çalışmaları sürüyor

ŞIRNAK - Şırnak'ta Özel İdare ekiplerinin karla mücadelesi mayıs ayında da devam ediyor. Kalınlığı yer yer 10 metreyi bulan karla kaplı yollar, iş makineleri ile açılıyor.

Beytüşşebap ilçesinde hem yaz hem kış aynı anda yaşanıyor. Kar kalınlığının yer yer 10 metreye kadar çıktığı Yeşilöz köyü ve Kahni Cemet Yaylası arasındaki 3000 rakımlı yolda ekiplerin karla mücadele çalışmaları devam ediyor. Göçerler yaylaya gelmeden önce yollar Beytüşşebap Kaymakamlığına bağlı İlçe Özel İdaresi ekipleri tarafından dozer ve eskravatörlerle açılıyor. İş makinelerinin yollardaki çalışmaları ise görenleri hayrete düşürüyor. İlçe merkezine 30 kilometre uzaklıkta bulunan yaylada karda tüneller açarak ilerleyen ekipler, yolları açmak için seferber oluyor.

Kaynak: İHA

Beytüşşebap, Yeşilöz, Şırnak, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şırnak'ta mayıs ayında 10 metrelik karda yol açma çalışmaları sürüyor - Son Dakika

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