Şırnak'ta motosikletin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Metin Bektaş (27) yönetimindeki henüz plakası öğrenilemeyen motosiklet, Yeni Mahalle Belediye kavşağında yaya Enver Uçar'a (72) çarptı.
Kazada, motosiklet sürücüsü ile yaya yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Uçar, kurtarılamadı.
Son Dakika › Güncel › Şırnak'ta Motosiklet Kazası: Yaya Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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