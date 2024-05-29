Şırnak'ta pasta imalathanesinde çıkan yangın tüp patlamasından kaynaklandı - Son Dakika
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Şırnak'ta pasta imalathanesinde çıkan yangın tüp patlamasından kaynaklandı

Şırnak\'ta pasta imalathanesinde çıkan yangın tüp patlamasından kaynaklandı

Şırnak'ın Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir pastaneye ait imalathanede mutfak tüpünün patlaması sonucu yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangın, imalathanede hasara yol açtı ancak can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

29.05.2024 23:11
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Şırnak'ta bir pasta imalathanesinde tüp patlamasının neden olduğu yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Cumhuriyet Mahallesi Orman Caddesi'nde bir pastaneye ait imalathanede mutfak tüpünün patlamasından kaynaklandığı belirlenen yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın imalathanede hasara yol açtı.

Şırnak Belediyesi İtfaiye Müdürü Reşit Üstün, gazetecilere, gelen ihbarın ardından 8 personel ve 3 araçla yangına müdahale ettiklerini söyledi.

Yangının söndürülmesinin ardından soğutma çalışması yapıldığını anlatan Üstün, imalathanenin kapalı olması nedeniyle can kaybı ve yaralanma yaşanmadığını belirtti.

Kaynak: AA

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