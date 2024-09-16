Şırnak'ta PKK/KCK Operasyonu: 7 Şüpheli Yakalandı

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Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda 7 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütüne yönelik eylem ve faaliyetlerin deşifre edilmesi amacıyla bir haftada düzenlenen operasyonlarda 7 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 4 şüpheliden 2'si ilgili il birimlerine teslim edildi, 2'si ise haklarında yurt dışına çıkış yasağı yönünde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.