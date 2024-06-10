Şırnak'ta PKK/KCK operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Şırnak'ta PKK/KCK operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Şırnak\'ta PKK/KCK operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Şırnak'ta gerçekleştirilen operasyonlarda, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda 4 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 1'i adliyeye sevk edilerek tutuklandı, diğer bir şüphelinin gözaltı işlemleri devam ediyor. Diğer 2 şüpheli ise ilgili il birimlerine teslim edildi.

10.06.2024 16:27
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Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik son bir haftada operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonlarda, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 1 zanlı tutuklanırken, bir şüphelinin gözaltı işlemleri sürüyor.

Diğer 2 şüpheli ise ilgili il birimlerine teslim edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Şırnak'ta PKK/KCK operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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