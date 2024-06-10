Şırnak\'ta PKK/KCK operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

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Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik son bir haftada operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonlarda, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 1 zanlı tutuklanırken, bir şüphelinin gözaltı işlemleri sürüyor.

Diğer 2 şüpheli ise ilgili il birimlerine teslim edildi.