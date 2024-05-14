Şırnak'ta Sağanak Yağış ve Dolu, Şırnak-Cizre Yolu Trafiğe Kapandı

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Şırnak'ta 5 dakika dolu yağdı, Şırnak-Cizre yolu trafiğe kapandı

Sağanak yağış yerini doluya bıraktı, hayatı olumsuz etkiledi

Dereler taştı, yol trafiğe kapandı

ŞIRNAK - Şırnak'ta sağanak yağış nedeni ile vatandaşlar zor anlar yaşadı. Sağanak yağış yerini doluya bıraktı. Yağışlar nedeni ile Şırnak-Cizre karayolu trafiğe kapandı.

Şırnak'ta sağanak yağış sele neden oldu. Hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Şırnak merkeze bağlı Kumçatı Beldesi Besta Sor mevkiinde bulunan Besta Sor deresi taştı. Dereden taşan yağmur suyu Şırnak-Cizre karayolunun trafiğe kapanmasına neden oldu. Kumçatı Belediyesi ekipleri tıkanan Besta Sor köprüsünde yol açma çalışmalarına başladı. Şırnak-Cizre karayolunun kapanması nedeni ile uzun araç kuyruğu oluştu.