Şırnak\'ta sağanakta 8 katlı binaya yıldırım düştü ve hasar oluştu

ŞIRNAK'ta 8 katlı binaya yıldırım düştü. Binada hasara neden olan yıldırımın düştüğü anlar, cep telefonuyla kaydedildi.

Merkeze bağlı Yeni Mahalle'de dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak ve kuvvetli rüzgar, yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış sırasında 8 katlı bir binaya yıldırım düştü. O anlar, çevrede bulunan bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı olayda, binada hasar meydana geldi.