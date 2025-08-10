Şırnak'ta şehit oğluna doğum günü sürprizi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Şırnak'ta şehit oğluna doğum günü sürprizi

Şırnak\'ta şehit oğluna doğum günü sürprizi
10.08.2025 13:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şırnak'ta, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, şehit güvenlik korucusunun oğlunun doğum gününü kutladı.

Şırnak'ta, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, şehit güvenlik korucusunun oğlunun doğum gününü kutladı.

Valiliğin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşıma göre, 2020 yılında Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen operasyon sırasında şehit olan İlyas Bağater'in oğlu Furkan Bağater'in 6. yaş günü için sürpriz hazırlandı.

Şehidin ailesinin yaşadığı evi ziyaret eden Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, hazırladıkları doğum günü pastasına mumlar yerleştirdi.

Yakılan mumları üfleyerek söndüren Bağater'e çeşitli hediyeler de takdim edildi.

Şehit ailesi ve Bağater, sürprizden ve gösterilen ilgiden dolayı yetkililere teşekkür etti.

Kutlamada, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Kamil Bayar da yer aldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Doğum Günü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şırnak'ta şehit oğluna doğum günü sürprizi - Son Dakika

Yıldız futbolcunun tatil sefası Özel jetle Bodrum’a geldi, servet harcadı Yıldız futbolcunun tatil sefası! Özel jetle Bodrum'a geldi, servet harcadı
ASKİ amiri, kanalizasyon işçisini tabancayla vurdu ASKİ amiri, kanalizasyon işçisini tabancayla vurdu
“Resmi plakalı araca eskort bindi“ iddiası iki kişinin başını yaktı "Resmi plakalı araca eskort bindi" iddiası iki kişinin başını yaktı
’’Hanım Ağa’’ sokakta yürürken yakalandı ''Hanım Ağa'' sokakta yürürken yakalandı
Haliç Metro Köprüsü’nden denize düşen kişi kayboldu Haliç Metro Köprüsü'nden denize düşen kişi kayboldu
Taşkınlık çıkaran grup ilçeyi karıştırdı Polis ve jandarma havaya ateş açtı Taşkınlık çıkaran grup ilçeyi karıştırdı! Polis ve jandarma havaya ateş açtı
Çanakkale’de orman yangını sürüyor 5 köy boşaltıldı, çok sayıda ev alevlere teslim oldu Çanakkale'de orman yangını sürüyor! 5 köy boşaltıldı, çok sayıda ev alevlere teslim oldu
Trump ile Putin 15 Ağustos’ta ABD’nin Alaska eyaletinde görüşecek Trump ile Putin 15 Ağustos'ta ABD'nin Alaska eyaletinde görüşecek
Kırmızı bültenle aranan çok sayıda suçlu Türkiye’ye getirildi Aralarında “Daltonlar“ üyesi de var Kırmızı bültenle aranan çok sayıda suçlu Türkiye'ye getirildi! Aralarında "Daltonlar" üyesi de var
Takımda ortalık yıkıldı Büyük Nelson Semedo krizi Takımda ortalık yıkıldı! Büyük Nelson Semedo krizi
Galatasaray’dan gece yarısı bomba “sus“ paylaşımı Galatasaray'dan gece yarısı bomba "sus" paylaşımı

12:31
Bakan Tunç’tan Öcalan’ın serbest bırakılacağı iddiasına net yanıt
Bakan Tunç'tan Öcalan'ın serbest bırakılacağı iddiasına net yanıt
12:03
Yalnızca kadınların katıldığı seçim anketinde çarpıcı sonuç
Yalnızca kadınların katıldığı seçim anketinde çarpıcı sonuç
09:40
Tapu dolandırıcılarına karşı e-Devlet üzerinden kilit
Tapu dolandırıcılarına karşı e-Devlet üzerinden kilit
07:59
Avukat Rezan Epözdemir gözaltına alındı
Avukat Rezan Epözdemir gözaltına alındı
10:00
Yeraltı dünyasının ünlü ismi Hasan Basri Çillioğlu yakalandı Çarpıcı Alaattin Çakıcı detayı
Yeraltı dünyasının ünlü ismi Hasan Basri Çillioğlu yakalandı! Çarpıcı Alaattin Çakıcı detayı
09:53
Trump ve Putin’in “toprak takası“ planı çöktü Zelenskiy’den sert tepki
Trump ve Putin'in "toprak takası" planı çöktü! Zelenskiy'den sert tepki
09:44
DİMES Genel Müdürü Cem Kurt hayatını kaybetti
DİMES Genel Müdürü Cem Kurt hayatını kaybetti
09:44
Türkiye’de ilk ve tek Dermatologların önerdiği plaj doldu taştı
Türkiye'de ilk ve tek! Dermatologların önerdiği plaj doldu taştı
09:44
Yatalak annesini komaya sokan şizofren doktor tutuklandı
Yatalak annesini komaya sokan şizofren doktor tutuklandı
09:31
İnsanlığımızdan utandık Yangından kaçan çoban ve koyunları siteye alınmadı
İnsanlığımızdan utandık! Yangından kaçan çoban ve koyunları siteye alınmadı
09:30
Zuhal Topal gece yarısı denizde eşinin doğum gününü kutladı
Zuhal Topal gece yarısı denizde eşinin doğum gününü kutladı
09:29
Zirai don piyasanın dengesini bozdu, limonun fiyatı 150 TL’yi aştı
Zirai don piyasanın dengesini bozdu, limonun fiyatı 150 TL'yi aştı
09:23
Türkiye bu tarihlerde kavrulacak: 55 dereceleri göreceğiz
Türkiye bu tarihlerde kavrulacak: 55 dereceleri göreceğiz
08:27
Galatasaray’dan gece yarısı bomba “sus“ paylaşımı
Galatasaray'dan gece yarısı bomba "sus" paylaşımı
08:13
Takımda ortalık yıkıldı Büyük Nelson Semedo krizi
Takımda ortalık yıkıldı! Büyük Nelson Semedo krizi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2025 13:11:25. #7.13#
SON DAKİKA: Şırnak'ta şehit oğluna doğum günü sürprizi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.